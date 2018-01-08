События

19:19 08.01.2018

Боевики в зоне АТО в понедельник 6 раз нарушили перемирие

Боевики в зоне АТО в понедельник 6 раз нарушили перемирие

В зоне АТО с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника зафиксировано 6 фактов нарушения "режима тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований, возле Новотроицкого украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь, сообщили в штабе АТО.

"Соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и дальше нет. Противник продолжает обстреливать из запрещенного минского договоренностями вооружения оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник вечером.

По информации штаба, на луганском направлении боевики более двух часов вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по позициям украинских военных возле Луганского, выпустив в этом районе около 50 мин.

"Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов", сказано в сводке.

На донецком направлении боевики применили тяжелые минометы калибра 120-мм на Приазовье по позициям сил АТО возле Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки.

"Еще дважды в обеденное время оккупанты из стрелкового оружия, включая снайперов, вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Всего с начала суток зафиксировано 6 фактов нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований.

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Интерфакс-Украина
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