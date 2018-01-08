Мотивом убийства Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность

Мотивом убийства юриста Ирины Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность, доказательств для суда достаточно, сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской. Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность", – написал нардеп на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник вечером.

Он отметил, что следствие восстановило всю картину этого преступления по минутам.

"Доказательств для суда более чем достаточно. Теперь подозреваемого ждет суд и длительное тюремное заключение. Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы – решать суду", - написал А.Геращенко.

В свою очередь интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что задержанный по подозрению в убийстве И.Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского.

Ранее в этот день пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового сообщила, что подозреваемый в совершении убийства правозащитницы задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, сейчас идут активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с И.Ноздровской. Таким образом, правоохранители смогут получить дополнительную доказательную базу по этому делу.

В настоящее время проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что по его информации убийцей И.Ноздровской "оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию".

"Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных", - написал он.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

В Нацполиции Украины сообщили, что к расследованию убийства И.Ноздровской привлечены 300 сотрудников ведомства, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

Как рассказал народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем, И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он на своей странице в Facebook.

Похороны И.Ноздровской состоятся во вторник, 9 января, в селе Демидов.