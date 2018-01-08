Аваков о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской: улики более чем веские

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подробности убийства юриста Ирины Ноздровской будут раскрыты после окончания следственных действий.

"Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий – завтра", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Министр также поблагодарил полицейских за службу.