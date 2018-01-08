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18:50 08.01.2018

Аваков о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской: улики более чем веские

Аваков о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской: улики более чем веские

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подробности убийства юриста Ирины Ноздровской будут раскрыты после окончания следственных действий.

"Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий – завтра", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Министр также поблагодарил полицейских за службу.

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Интерфакс-Украина
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