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17:52 08.01.2018

Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца

Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца

Вице-премьер и пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг заявил о готовности Анкары продлить действие режима чрезвычайного положения еще на три месяца, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Решение вступит в силу после утверждения в парламенте", - заявил Б.Боздаг, отметив, что тема режима ЧП сроком на три месяца будет значиться в повестке очередного заседания Совета национальной безопасности страны, после чего будет рассмотрена Кабинетом министров.

Турция впервые приняла решение о введении режима чрезвычайного положения после попытки военного переворота в июле 2016 года, а затем продлевала его.

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Интерфакс-Украина
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