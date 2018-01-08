События

16:57 08.01.2018

Адвокаты Трампа рассматривает возможность его допроса спецпрокурором по "делу о России"

Адвокаты Трампа рассматривает возможность его допроса спецпрокурором по "делу о России"

Команда юристов президента США Дональда Трампа рассматривает возможность его допроса специальным прокурором ФБР Робертом Мюллером в рамках расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает в понедельник "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на три источника.

Согласно информации источников телеканала, адвокаты Д.Трампа вместе с представителями ФБР обсуждают то, в каком формате может быть проведена беседа, ее тема, продолжительность и место. По словам двух источников "Эн-би-си ньюс", они также пытаются найти компромисс, который позволит избежать допроса Р.Мюллером американского президента.

По данным собеседника телеканала, внутренние дискуссии юристов Д.Трампа по этим вопросам начались в конце октябре после выдвижения обвинений бывшему главе предвыборной кампании американского президента Полу Манафорту.

В настоящее время в США ведут серию расследований дела о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года. Одно из них ведет спецпрокурор Р.Мюллер.

Д.Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одесском порту пришвартовался американский эсминец

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" удостоена "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Американские военные самолеты в воскресенье провели разведку вблизи Крыма

Британский премьер уверена, что Трамп действует на благо США

Американская разведка недооценила темпы реализации ракетно-ядерной программы КНДР

От небывалых холодов страдают в США около 100 млн американцев

Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

В США опубликовали скандальную книгу о хаосе в администрации Трампа

США продолжат поддержку выступлений в Иране – Тиллерсон

США в течение недели могут определиться с участием в ядерной сделке с Ираном

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое иностранцев и их проводник задержаны при попытке пересечь границу с РФ

Полиция сообщила о подозрении в убийстве Ноздровской

Юнкер предостерег от намерений чрезмерного сокращения в будущем сельскохозяйственного бюджета ЕС

В Киеве задержали подозреваемых, причастных к убийству на Подоле

Экономия за счет кооперации государств-членов в сфере обороной политики позволит больше инвестировать в бюджет обороны ЕС – Юнкер

Эстония впервые потратит на оборону более 500 млн евро

Акция националистов возле Киево-Печерской Лавры завершилась

Боевики в зоне АТО в понедельник 6 раз нарушили перемирие

Несколько десятков мигрантов могли погибнуть в Средиземном море за выходные

Мотивом убийства Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА