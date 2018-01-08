Во Львовской области спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов

В Сколевском районе Львовской области спасатели нашли двух туристов, которые заблудились, спускаясь с горы Тростян.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 7 января в 17:28 к спасателям поступило сообщение, что в пос.Славское, спускаясь с горы Тростян, потерялись юноша 1996 года рождения и девушка 1990 года рождения.

В 18:50 спасатели нашли заблудившихся. А медицинской помощи они не нуждались.

Кроме этого, 7 января спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе г.Тростян оказали помощь туристу-лыжнику, который во время катания получил травму правой руки.