События

16:34 08.01.2018

Во Львовской области спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов

Во Львовской области спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов

В Сколевском районе Львовской области спасатели нашли двух туристов, которые заблудились, спускаясь с горы Тростян.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 7 января в 17:28 к спасателям поступило сообщение, что в пос.Славское, спускаясь с горы Тростян, потерялись юноша 1996 года рождения и девушка 1990 года рождения.

В 18:50 спасатели нашли заблудившихся. А медицинской помощи они не нуждались.

Кроме этого, 7 января спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе г.Тростян оказали помощь туристу-лыжнику, который во время катания получил травму правой руки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В отделении интенсивной терапии детской больницы Запорожья, где находилось 11 младенцев, произошло задымление

Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на Рождество

На период Рождественских праздников спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы

В Киеве спасатели обеспечивают безопасность во время Рождественских богослужений

В Украине ухудшаться погодные условия, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность

На пожаре в многоэтажке в Харькове вновь погибли два человека

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет

В Украине за первые сутки 2018 на пожарах погибли 16 человек

На период новогодних праздников около 7 тыс. спасателей переходят на усиленный режим несения службы

Более 79 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили саперы в Украине с начала года

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое иностранцев и их проводник задержаны при попытке пересечь границу с РФ

Полиция сообщила о подозрении в убийстве Ноздровской

Юнкер предостерег от намерений чрезмерного сокращения в будущем сельскохозяйственного бюджета ЕС

В Киеве задержали подозреваемых, причастных к убийству на Подоле

Экономия за счет кооперации государств-членов в сфере обороной политики позволит больше инвестировать в бюджет обороны ЕС – Юнкер

Эстония впервые потратит на оборону более 500 млн евро

Акция националистов возле Киево-Печерской Лавры завершилась

Боевики в зоне АТО в понедельник 6 раз нарушили перемирие

Несколько десятков мигрантов могли погибнуть в Средиземном море за выходные

Мотивом убийства Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА