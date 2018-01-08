В отделении интенсивной терапии детской больницы Запорожья, где находилось 11 младенцев, произошло задымление

В отделении детской интенсивной терапии больницы №5 Хортицкого района г.Запорожья произошло короткое замыкание электропроводки и задымление без последующего горения, дети не пострадали.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о задымлении в одном из помещений детской больницы поступило в службу спасения "101" 8 января в 1:22 от медперсонала.

На вызов прибыли 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

"На месте происшествия спасатели установили, что на первом этаже в помещении компрессорной отделения детской интенсивной терапии произошло короткое замыкание электропроводки медицинского оборудования без последующего горения. На момент возникновения замыкания в помещении находилось 11 младенцев", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что дети в интенсивной терапии находились в кувезе (инкубатор), поэтому эвакуация из здания не проводилась, так как младенцы находились под вакуумом, и их жизни ничего не угрожало.

Спасатели отключили электроэнергию в помещении, что не повлияло на работу аппаратов, так как каждый из них имеет свой блок питания, и проветрили помещение от дыма.

По факту событий соответствующие органы проводят расследование.