В Одесском порту пришвартовался американский эсминец

В Одесском порту у причала нового контейнерного терминала утром в понедельник пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64, сообщает местное издание "Думская".

По информации издания, это судно стало первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году.

В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.