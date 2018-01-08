События

14:37 08.01.2018

В Одесском порту пришвартовался американский эсминец

В Одесском порту пришвартовался американский эсминец

В Одесском порту у причала нового контейнерного терминала утром в понедельник пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64, сообщает местное издание "Думская".

По информации издания, это судно стало первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году.

В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Адвокаты Трампа рассматривает возможность его допроса спецпрокурором по "делу о России"

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" удостоена "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Американские военные самолеты в воскресенье провели разведку вблизи Крыма

Американская разведка недооценила темпы реализации ракетно-ядерной программы КНДР

От небывалых холодов страдают в США около 100 млн американцев

Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

В США опубликовали скандальную книгу о хаосе в администрации Трампа

США продолжат поддержку выступлений в Иране – Тиллерсон

США в течение недели могут определиться с участием в ядерной сделке с Ираном

Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое иностранцев и их проводник задержаны при попытке пересечь границу с РФ

Полиция сообщила о подозрении в убийстве Ноздровской

Юнкер предостерег от намерений чрезмерного сокращения в будущем сельскохозяйственного бюджета ЕС

В Киеве задержали подозреваемых, причастных к убийству на Подоле

Экономия за счет кооперации государств-членов в сфере обороной политики позволит больше инвестировать в бюджет обороны ЕС – Юнкер

Эстония впервые потратит на оборону более 500 млн евро

Акция националистов возле Киево-Печерской Лавры завершилась

Боевики в зоне АТО в понедельник 6 раз нарушили перемирие

Несколько десятков мигрантов могли погибнуть в Средиземном море за выходные

Мотивом убийства Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА