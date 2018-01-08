События

14:20 08.01.2018

Пражские астрономические часы демонтируют для реставрации

Пражские астрономические часы демонтируют для реставрации

Средневековые башенные часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши в Праге, остановят и увезут на реставрацию, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

В последний раз перед реставрацией куранты пробили в 9:00 по местному времени.

По данным городских властей, часы будут демонтированы и полностью разобраны. Их детали заберут на реставрацию, поскольку ратуша серьезно пострадала во время второй мировой войны, а проведенные работы в послевоенный период не были исполнены должным образом.

Ожидается, что часы вернут на башню в конце лета.

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Интерфакс-Украина
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