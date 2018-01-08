События

10:36 08.01.2018

Дорожная полиция 8-9 января переведена на усиленный режим несения службы

Дорожная полиция 8-9 января переведена на усиленный режим несения службы

Подразделения дорожной полиции 8-9 января переведены на усиленный режим несения службы, чтобы обеспечить порядок на дорогах, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы, чтобы обеспечить порядок на дорогах, прежде всего, 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой после праздников", - цитирует С.Ярового пресс-служба МВД на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, в ночь с 6 на 7 января правопорядок возле храмов и на улицах городов Украины обеспечивали около 25 тыс. работников Национальной полиции и Национальной гвардии.

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Интерфакс-Украина
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