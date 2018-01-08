События

10:25 08.01.2018

SpaceX запустила ракету с секретным спутником Zuma

SpaceX запустила ракету с секретным спутником Zuma

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США, сообщает в понедельник в "Твиттере" телеканал Си-Эн-Эн.

По данным портала TechCrunch, ракета-носитель с секретным спутником Zuma стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в ночь на понедельник. Предназначение спутника не раскрывается, он выведен на низкую околоземную орбиту.

Это первый запуск ракеты-носителя, совершенный компанией SpaceX в 2018 году. В прошлом году компания совершила 18 успешных запусков.

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Интерфакс-Украина
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