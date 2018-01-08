События

06:39 08.01.2018

В течение рождественского дня боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военнослужащий

В течение рождественского дня боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военнослужащий

        За минувшие сутки боевики один раз нарушили новогодне-рождественское перемирие, вследствие чего ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре сил АТО.

      "Почти сутки продержалось Рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня… Во время выполнения боевого задания на луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

      В частности, на донецком направлении, противник с 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Боевики выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали.

      "На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано", добавили в пресс-центре.

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