В течение рождественского дня боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военнослужащий

За минувшие сутки боевики один раз нарушили новогодне-рождественское перемирие, вследствие чего ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре сил АТО.

"Почти сутки продержалось Рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня… Во время выполнения боевого задания на луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В частности, на донецком направлении, противник с 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Боевики выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали.

"На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано", добавили в пресс-центре.