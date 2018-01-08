События

05:28 08.01.2018

В Запорожье возле церкви избили двух горожан за детские игрушки

В Запорожье возле церкви избили двух горожан за детские игрушки

            В центре Запорожья возле храма Петра и Февронии Украинской православной церкви (Московского патриархата) церковная охрана избила двух запорожцев, которые принесли туда детские игрушки в рамках общественной инициативы "Принеси куклу", возникшей после того, как священники этой конфессии отказали совершить чин отпевания погибшего младенца, крещенного в Киевском патриархате.

            Об этом инциденте сообщил на своей странице в Фейсбуке запорожский волонтер Валентин Бурый.

            По его словам, в субботу днем возле храма Петра и Февронии УПЦ (МП) церковные охранники, вероятно, из православной охранной организации "Радомир", избили двух мужчин, которые принесли к церкви куклы в знак протеста против действия священников Московского патриархата, отказавшихся отпевать трагически погибшего ребенка, потому что тот был крещен в Киевском патриархате.

            Волонтер опубликовал фотографию избитого молодого человека и отметил, что тот якобы сейчас находится в больнице.

            Сообщение вызвало волну возмущения запорожцев. Многие из них сообщают в соцсетях, что собираются идти к этой церкви, чтобы "объясниться с попами".

            В понедельник, 8 января, к ситуации пообещали присоединиться ветераны АТО, которые также собираются искать нападавших.

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