События

04:15 08.01.2018

В Донецкой области пограничники помешали незаконному перемещению лекарственных препаратов через линию разграничения

В Донецкой области пограничники помешали незаконному перемещению лекарственных препаратов через линию разграничения

        Украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение большой партии медпрепаратов через линию разграничения на Донбассе, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

      "В ходе реализации оперативной информации, относительно незаконного перемещения через линию разграничения в обход КПВВ запрещенных предметов и товаров, пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы, обнаружили в населенном пункте Марьинка, на территории частного дома, шесть больших сумок с товаром. В обнаруженных пакетах находились лекарственные препараты в ассортименте, которые намеревались переместить на неконтролируемую территорию в обход КПВВ "Марьинка", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

      Кроме того, на месте происшествия правоохранители задержали 5 человек, которых подозревают в причастности к противоправной деятельности.

      "Сейчас проинформированы работники фискальной службы. Количество и стоимость обнаруженного товара устанавливается", сказано в сообщении.

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