В Донецкой области пограничники помешали незаконному перемещению лекарственных препаратов через линию разграничения

Украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение большой партии медпрепаратов через линию разграничения на Донбассе, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В ходе реализации оперативной информации, относительно незаконного перемещения через линию разграничения в обход КПВВ запрещенных предметов и товаров, пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы, обнаружили в населенном пункте Марьинка, на территории частного дома, шесть больших сумок с товаром. В обнаруженных пакетах находились лекарственные препараты в ассортименте, которые намеревались переместить на неконтролируемую территорию в обход КПВВ "Марьинка", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Кроме того, на месте происшествия правоохранители задержали 5 человек, которых подозревают в причастности к противоправной деятельности.

"Сейчас проинформированы работники фискальной службы. Количество и стоимость обнаруженного товара устанавливается", сказано в сообщении.