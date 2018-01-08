В центре Запорожья грузовик поехал на красный свет и врезался в скорую с пациентом, пострадали четыре человека

В воскресенье в Запорожье произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и грузовика торговой сети "АТБ", в результате которого пострадали четыре человека, сообщил "112.Украина".

"В воскресенье, 7 января, на центральном проспекте Запорожья столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного", – говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на местный сайт 061.ua.

В информации отмечено, что по словам главы профсоюза медиков Анатолия Сидоренко, в 1.35 его коллеги-медики везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного.

Как рассказала пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова, ДТП случилось на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.

"В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести – их забрали в больницу", сообщила она.