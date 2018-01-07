На Донбассе пограничники задержали гражданина Грузии с большой суммой наличности

Украинские пограничники на КПВВ "Майорское" задержали гражданина Грузии с более 420 тыс. грн следовавшего с неподконтрольной территории в Украину, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тыс. грн и $10 тыс. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Правонарушитель и обнаруженные деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.