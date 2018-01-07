События

22:31 07.01.2018

Шторм в Эстонии оставил без света несколько тысяч домохозяйств

Шторм в Эстонии оставил без света несколько тысяч домохозяйств

На Эстонию в воскресенье во второй половине дня обрушился сильный шторм, несколько тысяч домохозяйств остались без электричества.

Как сообщила гидрометеослужба Эстонии, ветер усилился до 15-20 м/сек, порывами до 27 м/сек, пошел снег и началась метель. Температура воздуха от -2 до +2 градусов.

По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение первой степени опасности.

В свою очередь, спасательный департамент предупредил, что на дорогах гололедица и посоветовал водителям не выезжать на дороги без особой необходимости, а жителям ночью лучше оставаться дома.

По состоянию на 21:00 без электричества остались более 3,6 тыс. домохозяйств и это число возрастает. Из-за плохой погоды приостановлено паромное сообщение между островами Сааремаа (Saaremaa) и Хийумаа (Hijumaa). В городе Хаапсалу (Haapsalu) на западном побережье ветер повалил городскую елку.

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