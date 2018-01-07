События

21:53 07.01.2018

В рождественскую ночь правопорядок во время богослужений обеспечивало около 25 тыс. правоохранителей

        В ночь с 6 на 7 января правопорядок возле храмов и на улицах городов обеспечивали около 25 тыс. работников Национальной полиции и Национальной гвардии, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины

      "Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тыс. работников Национальной полиции Украина и Национальной гвардии Украины. Еще около 7 тыс. правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на улицах городов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером.

      Всего в рождественскую ночь богослужения проходили почти в 14 тыс. храмах Украины. Участие в них приняли около 5 млн граждан.

      Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

      "Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", сказал он.

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