Американская разведка недооценила темпы реализации ракетно-ядерной программы КНДР

Разведслужбы США ошибочно оценили и доложили президенту Дональду Трампу о возможностях Северной Кореи по реализации ее ракетно-ядерной программы, сообщила газета New York Times.

Как сообщили источники издания, Д.Трампу было доложено, что у него есть, по меньшей мере, время до 2020-2022 года, чтобы использовать возможности переговоров или же принять контрмеры в отношении Пхеньяна, поскольку КНДР до этого времени не сможет создать ракетно-ядерное оружие, с помощью которого будет угрожать Соединенным Штатам.

После того, как в 2017 году КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, объявив, что теперь в состоянии нанести удар по всей территории США, а также после испытания мощного водородного боеприпаса, советник Д.Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер был вынужден признать, что КНДР идет к цели превращения страны в ядерную державу намного быстрее, чем оценивала американская разведка.

При этом он в одном из интервью отметил, что Пхеньян, видимо, согласится на переговоры только после того, как эта цель будет достигнута, а также до того, как санкции против КНДР окажут слишком серьезное влияние.

Он отметил, что КНДР развивает свое ракетно-ядерное оружие "быстрее, и сроки намного более сжаты, чем полагает большинство людей".