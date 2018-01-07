В 2017 пограничникам предлагали взяток на сумму более одного млн грн

За минувший год украинским пограничникам предлагали взяток на более одного млн грн, факты правонарушений зафиксированы в ЕРДР, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполиции более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

В информации также сообщается, уже в 2018 зафиксирована очередная попытка подкупа пограничников в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская обл.).

"Двое граждан Азербайджана предлагали взятки на общую сумму 1850 грн пограничникам Сумского отряда за беспрепятственный пропуск через государственную границу. Сейчас их передали представителям Нацполиции", сказано в сообщении.