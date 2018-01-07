События

18:28 07.01.2018

На Рождество на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

На Рождество на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

Впервые с начала года незаконные вооруженные формирования не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 на большой праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации", - говорится в сообщении на странице штаба в "Фейсбук" в воскресенье вечером.

В штабе АТО подчеркнули необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтвердили приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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