События

17:00 07.01.2018

Мужчина погиб от взрыва в столице Швеции, женщина получила ранения

В результате взрыва неустановленного предмета в Стокгольме погиб мужчина, его спутница получила ранения, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на полицию.

Как следует из сообщения, мужчина у станции метро поднял с земли предмет, который взорвался у него в руках. Он и его спутница, получившая ранения, были доставлены в больницу, где мужчина скончался.

Полиция оцепила место происшествия, ведется расследование. Вместе с тем, власти не квалифицируют инцидент как теракт.

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Интерфакс-Украина
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