Папа Римский поздравил христиан восточного обряда, празднующих Рождество по юлианскому календарю

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда, которые празднуют Рождество Христово 6-7 января, сообщает "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, некоторые Восточные Церкви, католические и православные, на днях празднуют Господнее Рождество. Приношу им свои самые искренние приветствия: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами христианами, признаем Его Господом и Спасителем", - сказал Папа Франциск после чтения молитвы "Ангел Господний" в субботу, 6 января.

"Хочу особо выразить свою духовную близость православным коптам и искренне поздравить моего брата Тавадроса ІІ с радостным событием освящения нового кафедрального собора в Каире", - добавил понтифик.