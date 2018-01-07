События

16:17 07.01.2018

Папа Римский поздравил христиан восточного обряда, празднующих Рождество по юлианскому календарю

Папа Римский поздравил христиан восточного обряда, празднующих Рождество по юлианскому календарю

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда, которые празднуют Рождество Христово 6-7 января, сообщает "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, некоторые Восточные Церкви, католические и православные, на днях празднуют Господнее Рождество. Приношу им свои самые искренние приветствия: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами христианами, признаем Его Господом и Спасителем", - сказал Папа Франциск после чтения молитвы "Ангел Господний" в субботу, 6 января.

"Хочу особо выразить свою духовную близость православным коптам и искренне поздравить моего брата Тавадроса ІІ с радостным событием освящения нового кафедрального собора в Каире", - добавил понтифик.

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