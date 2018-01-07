События

15:03 07.01.2018

В начале грядущей недели немного похолодает, осадки ожидаются на западе и востоке страны

В начале грядущей недели немного похолодает, осадки ожидаются на западе и востоке страны

В ближайшие сутки, 8 января, на территорию Украины переместится прохладный воздух: в восточной части, Карпатах и Прикарпатье ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 1-5° мороза, днем до 0°, в южной части и на Закарпатье ночь 1-6°тепла, днем 4-9°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений с 1881 года в Киеве самая высокая температура днем 8 января была зафиксирована в 1998 году на отметке 7,1 тепла, а самая низкая - ночью на отметке 26,6 градусов мороза в 1935 году.

Во вторник, 9 января, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха на большей части территории ночью 3-8° мороза, днем около 0°, в южных областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье ночью 0-4° тепла, днем 5-10°.

В Киеве 9 января - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

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Интерфакс-Украина
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