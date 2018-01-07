Расследованием убийства Ноздровской занимается 300 сотрудников Нацполиции

К расследованию убийства юриста Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Национальной полиции Украины, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи, заявляет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Работа над расследованием убийства И.Ноздровской продолжается, несмотря на рождественские праздники, и находится на моем личном контроле. 300 сотрудников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела", - рассказал первый С.Яровой в воскресенье во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, В.Аброськин, в свою очередь, сообщил, что полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства юриста. "По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве к станции метро "Героев Днепра" и частично к селу Демидов, где проживала потерпевшая. Процесс установления свидетелей продолжается", - рассказал он.

Первый замглавы Нацполиции также сообщил, что у полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет извещена о них лишь по их полному окончанию. "Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления или владеют основательной информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства И.Ноздровской, - позвоните по телефону нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем лишь критику со стороны гражданского общества", - сказал В.Аброськин.

В МВД напоминают телефоны горячей линии Нацполиции: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.