События

13:48 07.01.2018

В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев

В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев

В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах храмах по всей Украине состоялись богослужения, в которых приняли участие около 5 миллионов граждан, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на первого замглавы ведомства Сергея Ярового.

"Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивало больше 18 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тысяч правоохранителей было задействовано в охране общественного порядка на улицах городов", - рассказал С.Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.

По его словам, в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка. "Мероприятия прошли без чрезвычайных событий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своим заданием справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - сказал первый замминистра.

Он рассказал, что подразделения ГСЧС осуществили 860 выездов, а со стороны пограничного ведомства на службе находилось около 8 тысяч человек. "Сотрудники Государственной пограничной службы оформили и пропустили более 200 тысяч человек и около 47 тысяч транспортных средств. При этом пограничники зафиксировали 10 срабатываний базы Интерпола и передали нарушителей в Нацполицию", - сообщил С.Яровой.

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