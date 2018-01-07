События

12:00 07.01.2018

Пограничники задержали на границе со Словакией гражданина Румынии, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали на границе со Словакией гражданина Румынии, которого разыскивал Интерпол

Пограничники Чопского отряда задержали в субботу гражданина Румынии, которого разыскивали на родине за совершение кражи, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В пункте пропуска "Ужгород" во время осуществления правоохранителями контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 24-летнего гражданина Румынии разыскивали правоохранительные органы с целью ареста за совершение уголовного преступления "Кража". После составления соответствующих документов задержанный преступник был передан сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

О задержании был проинформирован дежурный Украинского бюро Интерпола в г.Киеве.

Всего в 2017 году, по данным Госпогранслужбы, украинские пограничники задержали по базам данных Интерпола 2,1 тысячу преступников, находившихся в международном розыске и 210 похищенный автомобиль, также было 722 срабатывания базы на паспортные документы.

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Интерфакс-Украина
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