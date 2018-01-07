События

12:27 07.01.2018

Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на Рождество

Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на Рождество

На период празднования Рождества Христового подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин во время селекторного совещания в Министерстве внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в каждом регионе Украины уточнены места массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения.

"С 6 по 9 января… будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей. В целом, до 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС. А также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные события находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 медицинско-санитарного назначения и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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