Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на Рождество

На период празднования Рождества Христового подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин во время селекторного совещания в Министерстве внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в каждом регионе Украины уточнены места массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения.

"С 6 по 9 января… будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей. В целом, до 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС. А также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные события находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 медицинско-санитарного назначения и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.