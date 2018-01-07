В Рождественский сочельник линию разграничения на Донбассе пересекли 24 тыс человек

В течение минувших суток, 6 января, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в Донецкой и Луганской областях пересекли 24,4 тысяч человек и 3,5 тысяч транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба Украины в воскресенье утром.

В частности, через КПВВ "Майорское" в субботу проследовало 5 тыс 780 человек и 820 транспортных средств, через КПВВ "Марьинка" – 6 тыс 325 человек и 1 тыс 205 транспортных средств, через КПВВ "Новотроицкое" – 4 тыс 385 человек и 910 транспортных средств, через КПВВ "Гнутово" – 2 тыс 315 человек и 605 транспортных средств, а через КПВВ "Станица Луганская" - 5600 человек.

В настоящее время, по данным Госпогранслужбы, все КПВВ работают в штатном режиме.