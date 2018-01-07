На период Рождественских праздников спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы

На период празднования Рождества около 7 тыс. спасателей, более 2 тыс. спецтехники, самолет и вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы, сообщается на официальном сайте ГСЧС.

"На период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - заявил глава ведомства Николай Чечеткин в ходе селекторного совещания в Министерстве внутренних дел.

В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В общем, до 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. спасателей и более 2тыс. единиц техники. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

"С 6 по 9 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских праздников, и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей" – говорится в сообщении.