Боевики ОРДЛО ограничивают свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования в ОРЛДО продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и создавать опасность их роботе, передает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"С начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО опубликованном на странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

"В то же время, популисты из ОРДЛО имитируют бурную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй "приказ" о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Особой наглости таким действиям придает то, что после издания предыдущего "приказа" в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений не только не уменьшилась, а даже увеличилась. Так, к примеру, за первый же месяц его "действия" СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений" – информируют в штабе.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанное свидетельствует о популистском характере обнародованных "приказов" и отсутствии заинтересованности "главарей квазигосударственных образований и их российских кураторов" в беспристрастном мониторинге выполнения боевиками ОРДЛО Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.