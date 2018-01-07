События

06:40 07.01.2018

За минувшие сутки боевики 3 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен

За минувшие сутки боевики 3 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен

      Незаконные вооруженные формирования осуществили три обстрела позиций сил АТО в воскресение, один военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "Всего за прошлые сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

      На Луганском направлении, боевики из 120-мм минометов вели огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских военных более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь не открывали.

      В сообщении также отмечается, что незаконные вооруженные формирования продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

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