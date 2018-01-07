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02:53 07.01.2018

Грузинский патриарх в рождественском послании обратил внимание на угрозу демографической катастрофы в стране

Грузинский патриарх в рождественском послании обратил внимание на угрозу демографической катастрофы в стране

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй считает, что "страна находится перед угрозой демографической катастрофы" и призывает власти и общество обратить внимание на эту проблему и сделать соответствующие шаги.

"В то время, как страна находится перед угрозой демографической катастрофы, мы все должны проявлять особую осторожность и дальновидность, чтобы в отношении указанной проблемы был осуществлен правильный и комплексный подход и были бы сделаны реальные приносящие результат шаги", - сказано в опубликованном в ночь на воскресенье рождественском послании патриарха.

Ранее патриарх Грузии неоднократно заявлял, что одной из самых тяжелых проблем, которая стоит перед грузинским народом, является низкая рождаемость.

В прошлом месяце Илиа Второй заявил в ходе проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, что "статистика свидетельствует, что каждая вторая семья в Грузии рушится и происходят разводы".

Ранее грузинские демографы со ссылкой на данные ООН сообщили, что население Грузии к 2050 году может сократиться на 28%.

По заявлению специалистов, в первой половине 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года впервые в истории страны показатели смертности превысили показатели рождаемости, а также увеличилось количество разводов.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, по состоянию на 1 января 2017 года, численность населения Грузии составляла более 3 миллионов 718 тысяч человек.

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