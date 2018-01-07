События

00:11 07.01.2018

В Донецкой области обнаружили "заброшенные" боеприпасы

В Донецкой области обнаружили "заброшенные" боеприпасы

             В здании бывшей больницы Ясиноватского района Донецкой области правоохранители обнаружили заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны, все предметы имеют признаки деформации и коррозии.

            "Во время выполнения служебных задач на территории Ясинуватского района сотрудники полиции осмотрели здание бывшей больницы, которая находится возле с.Верхнеторецкое. В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров" – сообщают в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Донецкой области

      Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сотрудники полиции устанавливают происхождение схрона.

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