На северо-западе Афганистана произошла перестрелка между боевиками

В результате перестрелки между боевиками террористической группировки "Исламское государство" в провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана убиты три террориста.

Как сообщил в субботу местным СМИ глава уезда Коштеппа Азизулла, среди убитых боевиков - ответственный за финансы группировки в этой провинции, уроженец Узбекистана Хаттаб.

"Конфликт, переросший в перестрелку, между экстремистами произошел в субботу утром в селении Чакма-Чукур, уезда Коштеппа. В результате был убит ответственный за финансы террористов, уроженец Узбекистана - Хаттаб, его зять, а также один местный боевик ИГ", - сообщил СМИ по телефону глава уезда