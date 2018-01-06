События

21:32 06.01.2018

В Киеве спасатели обеспечивают безопасность во время Рождественских богослужений

В Киеве спасатели обеспечивают безопасность во время Рождественских богослужений

      По причине опасности возникновения пожаров связанных с использованием открытого огня и для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций во время празднования Рождества, в Киеве на круглосуточном дежурстве находятся 437 человек личного состава ГСЧС и 92 единицы техники.

      "Для обеспечения пожарной безопасности во время праздников и для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в столице на ежедневном круглосуточном дежурстве находится 437 человек личного состава и 92 единицы пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения оперативной обстановки дополнительно предусмотрено введение еще 200 человек и 45 единиц техники", - говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

      Кроме того, с целью обеспечения контроля над состоянием пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождества, дежурят 48 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

      Спасатели призывают граждан быть особенно внимательными и осторожными при использовании открытого огня.

      В ведомстве просят граждан заранее позаботиться о первичные средства пожаротушения и призывают в случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону 101.

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