События

20:20 06.01.2018

Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

      Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.

      "Я надеюсь, это сработает. Я очень хочу увидеть, как это сработает в отношениях между (Южной Кореей и КНДР - ИФ)", - приводит слова президента американский телеканал Си-Би-Эс.

      Президент США также не отверг возможность телефонных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

      "Я всегда верю в диалог. Вы знаете, вот в чем заключается наша позиция. Мы очень тверды. Но я бы смог (говорить с Ким Чен Ыном - ИФ) - несомненно, я сделал бы так. С этим вообще нет проблем", - цитирует Си-Би-Эс президента.

      Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Сеуле формируют делегацию для переговоров с КНДР

В США опубликовали скандальную книгу о хаосе в администрации Трампа

США продолжат поддержку выступлений в Иране – Тиллерсон

США в течение недели могут определиться с участием в ядерной сделке с Ираном

Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

Власти США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон

"Джавелинами" оснастят расположенные вдалеке от фронта части ВСУ из опасений их попадания во вражеские руки

КНДР согласилась с предложением Южной Кореи провести переговоры на следующей неделе

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада

США не возражают против отмены совместных учений с Южной Кореей во время Олимпиады в Пхенчхане

ПОСЛЕДНЕЕ

На северо-западе Афганистана произошла перестрелка между боевиками

В Киеве спасатели обеспечивают безопасность во время Рождественских богослужений

Боевики с полуночи осуществили один обстрел позиций украинских военных возле Новолуганского Донецкой области

Уважаемые подписчики и читатели!  Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

Порошенко призывает в Рождество вспомнить и помолиться за украинских защитников

Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на реках Прут и Сирет

Более 1200 полицейских и 100 нацгвардейцев будут следить за порядком у киевских храмов на Рождество

Украинские военные передали на временно оккупированную территорию Донбасса останки тел, вероятно, участников НВФ

Волчица напала на жителей Коропского района на Черниговщине, есть пострадавшие

Укргидрометцентр предупреждает о риске схода лавин в Карпатах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА