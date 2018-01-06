События

18:21 06.01.2018

Боевики с полуночи осуществили один обстрел позиций украинских военных возле Новолуганского Донецкой области

Боевики с полуночи осуществили один обстрел позиций украинских военных возле Новолуганского Донецкой области

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили один обстрел позиций украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток вдоль линии разграничения зафиксирован один обстрел оборонительных укреплений Вооруженных сил Украины со стороны противника. После обеда боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО возле Новолуганского (поселок в Бахмутском районе Донецкой области – ИФ). Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в "Фейсбуке".

На других участках обороны нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

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