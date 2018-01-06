Порошенко призывает в Рождество вспомнить и помолиться за украинских защитников

Президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина поздравляют украинцев с Рождеством Христовым, которое отмечается по юлианскому календарю.

"Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но он и государственный, он и народный. (…) Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день. Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других", - говорится в рождественском поздравлении П.Порошенко, опубликованном на сайте главы государства.

Президент обратился к украинцам: "Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - давайте вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив для них у Бога здоровья и силы".

Марина Порошенко, в свою очередь, призвала вспомнить "теплым словом тех, кто живет в нашем сердце", поблагодарить родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что "мы – вместе".