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16:26 06.01.2018

Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на реках Прут и Сирет

Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на реках Прут и Сирет

Укргидрометцентр прогнозирует повышение уровня воды на реках бассейнов Прута и Сирета 6-8 января, без угрозы негативных последствий.

"6-8 января в связи с оттепелью на реках бассейнов Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с постепенным повышением уровней воды на 0,2-0,7 м … без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

Кроме того, в связи с ожидаемым снижением температуры воздуха, начиная с 10 января на Верхнем Днепре, Десне, притоках Среднего Днепра и мелководьях Киевского водохранилища ожидается появление первичных ледовых образований в виде заберегов и шуги.

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