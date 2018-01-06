Более 1200 полицейских и 100 нацгвардейцев будут следить за порядком у киевских храмов на Рождество

Более 1200 сотрудников полиции и 100 бойцов Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану публичного порядка возле храмов Киева на Рождество.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, для недопущения нарушений правопорядка и возникновения опасных ситуаций 6-7 января возле 120 культовых сооружений в столице правоохранители будут нести службу в усиленном режиме.

С целью немедленного реагирования на изменения в оперативной обстановке созданы дополнительные следственно-оперативные группы и группы документирования. Кроме того, на улицах Киева будут работать наряды криминалистов, взрывотехников и кинологов со служебными собаками.