События

15:07 06.01.2018

Более 1200 полицейских и 100 нацгвардейцев будут следить за порядком у киевских храмов на Рождество

Более 1200 полицейских и 100 нацгвардейцев будут следить за порядком у киевских храмов на Рождество

Более 1200 сотрудников полиции и 100 бойцов Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану публичного порядка возле храмов Киева на Рождество.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, для недопущения нарушений правопорядка и возникновения опасных ситуаций 6-7 января возле 120 культовых сооружений в столице правоохранители будут нести службу в усиленном режиме.

С целью немедленного реагирования на изменения в оперативной обстановке созданы дополнительные следственно-оперативные группы и группы документирования. Кроме того, на улицах Киева будут работать наряды криминалистов, взрывотехников и кинологов со служебными собаками.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве спасатели обеспечивают безопасность во время Рождественских богослужений

Уважаемые подписчики и читатели!  Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

Порошенко призывает в Рождество вспомнить и помолиться за украинских защитников

Более 18 тыс. правоохранителей обеспечат порядок у храмов на Рождество в Украине, спасатели работают в усиленном режиме

Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения – Аброськин

Работа транспорта в Киеве в Рождественскую ночь будет продлена на три часа

В Харьковской области к охране порядка на Рождество привлекут почти 2 тыс. полицейских и нацгвардейцев

По делу Ноздровской работает усиленная следственно-оперативная группа – Аброськин

Полиция предъявила подозрение начальнице отделения банка в Трускавце, присвоившей 10 млн грн

Нацгвардейцы задержали в Донецкой области боевика

ПОСЛЕДНЕЕ

На северо-западе Афганистана произошла перестрелка между боевиками

Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

Боевики с полуночи осуществили один обстрел позиций украинских военных возле Новолуганского Донецкой области

Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на реках Прут и Сирет

Украинские военные передали на временно оккупированную территорию Донбасса останки тел, вероятно, участников НВФ

Волчица напала на жителей Коропского района на Черниговщине, есть пострадавшие

В Сеуле формируют делегацию для переговоров с КНДР

Укргидрометцентр предупреждает о риске схода лавин в Карпатах

На призыв начать поиски Ирины Ноздровской откликнулись только Илья Кива и Мустафа Найем - журналист

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА