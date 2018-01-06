Украинские военные передали на временно оккупированную территорию Донбасса останки тел, вероятно, участников НВФ
Украинская сторона накануне Рождества передала на временно оккупированную территорию Донбасса для захоронения останки тел, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований, сообщил пресс-центр штаба АТО.
"На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", была осуществлена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в "Фейсбуке" в субботу.
В штабе указали, что эти тела в сентябре 2017 года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества неподалеку от города Счастье (Луганская обл.).