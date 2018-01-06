Волчица напала на жителей Коропского района на Черниговщине, есть пострадавшие

Волчица напала на жителей одного из населенных пунктов Коропского района Черниговской области, есть пострадавшие. Дикое животное, а также контактировавшие с ним собаки и кот уничтожены.

Как сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Черниговской области, согласно поступившей оперативной информации, в Коропском районе произошло нападение волчицы на жителей населенного пункта. "Волчицу и контактирующих с ней собак и кота уничтожили. С трупа волчицы отобран материал и направлен на исследование в Черниговскую региональную государственную ветеринарную лабораторию Госпродпотребслужбы", - сказано в сообщении.

Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой. В кратчайшие сроки при необходимости будут сделаны прививки домашним собакам и кошкам.

В настоящее время проводится исследование, ситуация находится на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черниговской области.

В сообщении не указано количество пострадавших людей.