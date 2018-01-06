События

13:43 06.01.2018

Волчица напала на жителей Коропского района на Черниговщине, есть пострадавшие

Волчица напала на жителей Коропского района на Черниговщине, есть пострадавшие

Волчица напала на жителей одного из населенных пунктов Коропского района Черниговской области, есть пострадавшие. Дикое животное, а также контактировавшие с ним собаки и кот уничтожены.

Как сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Черниговской области, согласно поступившей оперативной информации, в Коропском районе произошло нападение волчицы на жителей населенного пункта. "Волчицу и контактирующих с ней собак и кота уничтожили. С трупа волчицы отобран материал и направлен на исследование в Черниговскую региональную государственную ветеринарную лабораторию Госпродпотребслужбы", - сказано в сообщении.

Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой. В кратчайшие сроки при необходимости будут сделаны прививки домашним собакам и кошкам.

В настоящее время проводится исследование, ситуация находится на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черниговской области.

В сообщении не указано количество пострадавших людей.

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