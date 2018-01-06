События

13:38 06.01.2018

В Сеуле формируют делегацию для переговоров с КНДР

Власти Южной Кореи предложили направить на готовящиеся переговоры с КНДР делегацию из пяти человек во главе с министром по делам объединения Чо Мен Гюнем, сообщают в субботу местные СМИ.

Среди других возможных членов делегации - два заместителя министра, в том числе ответственный за сферу спорта.

Однако, уточняют СМИ, Южная Корея и КНДР продолжают обсуждать - по факсу - размер и состав делегаций для переговоров.

"Нам сообщили с Севера (КНДР - ИФ), что сегодня никакого ответа не будет", - приводят СМИ слова представителя министерства по делам объединения.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

СМИ напоминают, что переговоры между Южной Кореей и КНДР планируется начать в следующий вторник в пограничном населенном пункте Пханмунджом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

КНДР согласилась с предложением Южной Кореи провести переговоры на следующей неделе

Трамп осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка"

Трамп в ответ на слова лидера КНДР заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая больше, мощнее и работает

Трамп в ответ на слова лидера КНДР заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая больше, мощнее и работает

Постпред США при ООН Хейли заявила, что КНДР может вести подготовку к новому ракетному испытанию

Сеул приглашает Пхеньян обсудить на высоком уровне пути улучшения отношений

В Сеуле приветствуют готовность Пхеньяна участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане

В Сеуле подтвердили, что у перебежчика из КНДР обнаружен иммунитет к сибирской язве

Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

ПОСЛЕДНЕЕ

На северо-западе Афганистана произошла перестрелка между боевиками

В Киеве спасатели обеспечивают безопасность во время Рождественских богослужений

Боевики с полуночи осуществили один обстрел позиций украинских военных возле Новолуганского Донецкой области

Уважаемые подписчики и читатели!  Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

Порошенко призывает в Рождество вспомнить и помолиться за украинских защитников

Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на реках Прут и Сирет

Более 1200 полицейских и 100 нацгвардейцев будут следить за порядком у киевских храмов на Рождество

Украинские военные передали на временно оккупированную территорию Донбасса останки тел, вероятно, участников НВФ

Волчица напала на жителей Коропского района на Черниговщине, есть пострадавшие

Укргидрометцентр предупреждает о риске схода лавин в Карпатах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА