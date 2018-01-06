На призыв начать поиски Ирины Ноздровской откликнулись только Илья Кива и Мустафа Найем - журналист

Многие из тех, кто сегодня активно комментирует убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, делает себе на этой трагедии имя и личный пиар, сообщил близкий друг погибшей Владимир Тимофийчук в эфире телеканала ATR.

"Много, кто сейчас на этой ситуации пиарится, но никто не думает о семье погибшей. Все кричат, что помогают семье, но фактически с родственниками Ирины рядом никого нет", - рассказал журналист.

По его словам, он неоднократно был свидетелем угроз в адрес И.Ноздровской, в том числе от родственников и друзей Дмитрия Россошанского, обвиняемого в непреднамеренном убийстве ее сестры.

"Что касается тех судебных дел, которые расследовала Ирина, то я лично был свидетелем угроз в ее адрес от родственников Россошанского и его друзей. Точно так же угрожали и мне. Насколько версия мести Россошанских может быть основной, должно определить следствие", - говорит журналист.

По словам В.Тимофийчука, за несколько дней до того, как обнаружили тело Ирины, он поднял на ноги всех общественных деятелей, активистов и полицию. Но никто его заявлениям значения не придал.

"Когда кто-то говорит, что Кива (глава Соцпартии Украины Илья Кива - ИФ) решил попиариться на этой истории, то я вам скажу – он не пиарился, а реально отозвался. Как отозвался и народный депутат Мустафа Найем. Я обзвонил всю свою записную книжку, позвонил в полицию", - рассказал В.Тимофийчук.

Журналист добавил, что когда он попросил у полиции несколько людей для поисков Ирины, то правоохранители ответили, что все сотрудники заняты другим убийством. "Илья Кива дал 15 человек военных, сам приехал в село, согласились помочь активисты. Только тогда, когда тело нашли и вся страна встала на уши, полиция зашевелилась", - отметил журналист.

Как сообщалось, 1 января 2018 года в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело И.Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017 года. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

По информации народного депутата Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Д.Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.

И.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Д.Россошанский. И.Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.