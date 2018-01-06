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12:00 06.01.2018

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса, преимущественно без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье местами до 10° тепла.

В Киеве – небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 января самая высокая температура днем была +8 в 1975 году, самая низкая ночью -29,7 в 1935 году.

8 января – в восточных, ночью в западных и центральных областях местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных областях ночью 1-6°, днем 3-8° тепла, на севере страны ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью и днем около 0°.

В Киеве без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

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Интерфакс-Украина
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