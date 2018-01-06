Более 18 тыс. правоохранителей обеспечат порядок у храмов на Рождество в Украине, спасатели работают в усиленном режиме

Богослужения по случаю Рождества запланированы в почти 14 тыс. храмов и церквей Украины. Безопасность и порядок возле культовых сооружений будут обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, среди которых - взрывотехники и кинологи.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, ожидается, что в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут участие почти 5 млн граждан. Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Накануне полицейские обследовали культовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

В рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Кроме того, на период празднования Рождества на усиленный режим несения службы переходят и подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

С 6 по 9 января организовано взаимодействие ГСЧС с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В целом до утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС. В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия находится также авиация ГСЧС - самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.