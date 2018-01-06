События

11:07 06.01.2018

Малазийские власти дали разрешение американской компании продолжить поиски пропавшего в 2014 году авиалайнера

Малазийские власти дали разрешение американской компании продолжить поиски пропавшего в 2014 году авиалайнера

Правительство Малайзии приняло предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в марте 2014 года, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

При этом министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил, что правительство страны по-прежнему привержено задаче найти самолет.

По данным АП, поисковое судно, принадлежащее компании Ocean Infinity, уже в начале этой недели отправилось в Индийский океан для поиска возможных обломков "Боинга 777".

В январе власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года. Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.

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