События

09:51 06.01.2018

Трое граждан Молдовы и две украинки госпитализированы во Львовской области после ДТП

Трое граждан Молдовы и две украинки госпитализированы во Львовской области после ДТП

Пять человек госпитализированы в результате аварии на трассе Львов-Шегини, сообщает департамент по вопросам гражданской зашиты Львовской облгосадминистрации.

Авария произошла в субботу около 2 часов ночи в селе Гостинцеве Мостиского района. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Среди пострадавших – трое граждан Республики Молдова и две жительницы города Николаев (Украина).

Всех пострадавших госпитализировали в Мостискую районную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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Интерфакс-Украина
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