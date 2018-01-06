Трое граждан Молдовы и две украинки госпитализированы во Львовской области после ДТП

Пять человек госпитализированы в результате аварии на трассе Львов-Шегини, сообщает департамент по вопросам гражданской зашиты Львовской облгосадминистрации.

Авария произошла в субботу около 2 часов ночи в селе Гостинцеве Мостиского района. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Среди пострадавших – трое граждан Республики Молдова и две жительницы города Николаев (Украина).

Всех пострадавших госпитализировали в Мостискую районную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.