События

08:59 06.01.2018

КПВВ в районе проведения АТО работает в штатном режиме

КПВВ в районе проведения АТО работает в штатном режиме

Контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО продолжает работу в штатном режиме, им за минувшие сутки воспользовались 32,2 тысяч человек и 4,4 тысячи транспортных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме.

В целом же, информируют в ведомстве, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,2 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств.

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